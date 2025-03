Basket Serie C. Lissone affronta Arcore. Il derby sarà decisivo

Sabato “tostissimo“ per le brianzole di Serie C che daranno vita a due derby di cui uno con un peso assoluto in chiave classifica. Si sfidano stasera alle 21 al PalaFarè la Galvi Lissone e il Basket Seregno, tutte e due hanno 18 punti e con Opera condividono la nona piazza. A 20 punti ci sono Fortitudo Busnago e Nuova Argentia Gorgonzola ed è verosimile che a cinque turni dalla fine usciranno da questi nomi le due squadre che disputeranno i playoff, la nona che si salva direttamente e le due che per salvarsi dovranno passare dai playout. E i 40 minuti di oggi a Lissone diranno parecchio. L’Apl di solito in casa è molto produttiva. Marinò è ancora fuori. Seregno è reduce dalla battaglia persa di Basiglio contro MilanoTre. La Fortitudo di Ascenzo ha una occasione ghiottissima sempre stasera alle 21 a Varedo contro il fanalino di coda Eco Peg.

In Divisione Regionale 1 il Team 86 Villasanta gioca a Nibionno nel posticipo domenicale delle 19; la Dipo alle 17.30 a Burago riceve Gussola.

Ro.San.