Basket Serie C. Lissone infila la terza e si prepara al big match. Adesso nel mirino c’è la capolista Cermenate

La Galvi Lissone vince la sua terza partita di fila e apparecchia la tavola in grande stile per il big-match di questa sera (anche in Serie C c’è il turno infrasettimanale…) alle 21.15 nella tana della capolista, e unica imbattuta del raggruppamento, Cermenate. La Galvi ha tutte le carte in regola per far saltare il banco trascinata dal suo super-attacco che a Sesto contro la matricola Rondinella si ferma a quota 86 punti nonostante una cattiva serata al tiro degli esterni che da oltre l’arco stanno appena sopra il 25%. Basta e avanza però per domare il quintetto di casa che scappa nel primo tempo anche sul +11 (30-19). La vena realizzativa di Corna gira la gara come un calzino. Scaturisce dalle sue mani il parzialone di 21-6 nel terzo periodo che ristabilisce le gerarchie. C’è ancora una partita al 38’ con Rondinella pericolosamente sul -4 (72-76). La tripla liberatoria di Esposito apre il 10-0 che fissa il 72-86 della sirena. Primo hurrà per il Basket Seregno che la spunta all’over-time a Basiglio contro Milano 87-84, guida il tabellino Tremolada con 21 punti. Perde la Fortitudo Busnago battuta in volata da Casalasco 64-62, ma sull’andamento del match pesa il conto, sproporzionato, dei tiri liberi: 33-6 a favore dei cremonesi. Il programma prevede per stasera (ore 21) la sfida di Olginate contro Calolzio, mentre Seregno posticipa a domani contro Rondinella.

