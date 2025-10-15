Basket Serie C. Lissone, primi sorrisi. Milano Tre si arrende

Prima sudatissima vittoria casalinga per la Galvi Lissone nella “classica“ contro MilanoTre. Nessuno vuole perdere e ne scaturisce un match combattutissimo che si decide a favore dei brianzoli solo all’ultimo. Non basta un parziale di 29-13 nel terzo periodo (con la pioggia di triple di Esposito, Guidi e Galliani) per schiantare la resistenza di MilanoTre che limita i danni, va all’ultimo riposo sotto di 10 e arriva fino al -4 del 38’ prima della tripla di Lele Villa (70-64) che chiude i giochi (78-71).

Primo referto rosa dell’anno per la Fortitudo Busnago nello scontro di bassa classifica contro il San Pio X Mantova (89-83). Ma anche in questo caso la strada per arrivare alla vittoria è stata tutta in salita per i ragazzi di Ascenzo tramortiti da un primo quarto da 29 punti dei virgiliani. Adami e Favalessa (24 e 17 punti) costruiscono la rimonta a suon di canestri.

Nessuna gioia per il Basket Seregno che deve rinviare l’appuntamento col successo. Sempre in affanno con la capolista Cermenate.

Ro.San.