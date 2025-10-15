Basket Serie C. Lissone, primi sorrisi. Milano Tre si arrende

Acquista il giornale
di ROBERTO SANVITO
15 ottobre 2025
Prima sudatissima vittoria casalinga per la Galvi Lissone nella “classica“ contro MilanoTre. Nessuno vuole perdere e ne scaturisce un match combattutissimo che si decide a favore dei brianzoli solo all’ultimo. Non basta un parziale di 29-13 nel terzo periodo (con la pioggia di triple di Esposito, Guidi e Galliani) per schiantare la resistenza di MilanoTre che limita i danni, va all’ultimo riposo sotto di 10 e arriva fino al -4 del 38’ prima della tripla di Lele Villa (70-64) che chiude i giochi (78-71).

Primo referto rosa dell’anno per la Fortitudo Busnago nello scontro di bassa classifica contro il San Pio X Mantova (89-83). Ma anche in questo caso la strada per arrivare alla vittoria è stata tutta in salita per i ragazzi di Ascenzo tramortiti da un primo quarto da 29 punti dei virgiliani. Adami e Favalessa (24 e 17 punti) costruiscono la rimonta a suon di canestri.

Nessuna gioia per il Basket Seregno che deve rinviare l’appuntamento col successo. Sempre in affanno con la capolista Cermenate.

