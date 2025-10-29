Acquista il giornale
Basket Serie C. Lissone si rialza. Bene Busnago

di ROBERTO SANVITO
29 ottobre 2025
Compito facile per la Galvi Lissone che dopo aver fallito l’assalto alla capolista Cermenate, torna a vincere in casa contro Settimo, “bestia nera“ della passata stagione. Ma sabato al PalaFarè non c’è stata partita. Superiorità totale, a 360 gradi per i ragazzi di Alessandro Galli. Corna è infallibile ma è soprattutto la difesa a fare la differenza e a concedere solo 5 punti nei primi 10 minuti. La musica non cambia fino alla fine. Alla pausa lunga il margine sfiora i trenta punti (46-17). Coach Galli può permettersi di fare rifiatare i big e di concedere spazio ai giovani Polinori e Colciaghi oltre a Meloni (foto), Raffaldi e Galliani. Punteggio finale 74-49 e biancoblù in scia delle capoclassifica Academy Varese e Cermenate. Vanno al contrario le cose in casa Seregno battuta (87-60) dalla Pallacanestro Milano. Cattaneo (12) il top scorer, in doppia cifra anche Pellizzoni (11) e Barni (11). Nel girone a Est punti pesanti lontano da Busnago per la Fortitudo che sbanca Gussago. Protagonista del 72-76 Favalessa.

Ro.San.

© Riproduzione riservata

