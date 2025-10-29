Basket Serie C. Lissone si rialza. Bene Busnago

Compito facile per la Galvi Lissone che dopo aver fallito l’assalto alla capolista Cermenate, torna a vincere in casa contro Settimo, “bestia nera“ della passata stagione. Ma sabato al PalaFarè non c’è stata partita. Superiorità totale, a 360 gradi per i ragazzi di Alessandro Galli. Corna è infallibile ma è soprattutto la difesa a fare la differenza e a concedere solo 5 punti nei primi 10 minuti. La musica non cambia fino alla fine. Alla pausa lunga il margine sfiora i trenta punti (46-17). Coach Galli può permettersi di fare rifiatare i big e di concedere spazio ai giovani Polinori e Colciaghi oltre a Meloni (foto), Raffaldi e Galliani. Punteggio finale 74-49 e biancoblù in scia delle capoclassifica Academy Varese e Cermenate. Vanno al contrario le cose in casa Seregno battuta (87-60) dalla Pallacanestro Milano. Cattaneo (12) il top scorer, in doppia cifra anche Pellizzoni (11) e Barni (11). Nel girone a Est punti pesanti lontano da Busnago per la Fortitudo che sbanca Gussago. Protagonista del 72-76 Favalessa.

Ro.San.