Basket serie C. L’Union non fallisce la missione. Battuti i Dukes Sansepolcro

Pronto riscatto per l’Union Basket Prato. Alla palestra Toscanini la squadra di coach Paoletti batte i Dukes Sansepolcro con un secco 87-61 e conserva la prima posizione nella classifica della serie C, riscattando il ko, primo stagionale, patito domenica scorsa ad Agliana. Prestazione di carattere dei pratesi, che nonostante le condizioni non ottimali di Corsi, fermo in settimana per una botta rimediata nel turno precedente, ha ritrovato subito ritmo e intensità. L’avvio è positivo, Sansepolcro trova buone soluzioni dalla distanza, ma l’Union Basket chiude comunque avanti 18-15 nel primo quarto. Nel secondo cambia marcia: Bogani e Antonini suonano la carica, ben supportati da Falaschi e Coltrinari, e l’attacco giallonero si accende mettendo a segno ben 31 punti nel quarto. All’intervallo lungo il vantaggio è già consistente: +15 (49-34). Al rientro dagli spogliatoi è la difesa a fare la differenza: i pratesi concedono appena 9 punti agli avversari e costruiscono canestri facili in contropiede. Il divario si allarga fino al 69-43 della penultima sirena, con la partita ormai in pieno controllo. L’ultimo quarto serve solo a gestire il vantaggio, con ampie rotazioni e ben cinque uomini in doppia cifra. Il tabellino: Mendico 8, Vignozzi, Bellandi 7, Bogani 13, Petri 2, Corsi, Falaschi 17, Cavicchi, Antonini 14, Coltrinari 16, Regoli 10. Massimiliano Martini