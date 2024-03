Basket serie C. L’Union si arrende al Don Bosco. Oggi il duello è con Valdarno

Inizia con una sconfitta in trasferta l’avventura dell’Union Basket Prato nella seconda fase di serie C maschile dedicata alle squadre in lotta per la permanenza in categoria. La prima squadra Sim Tel, pur recuperando tutti gli effettivi e presentando al via l’ultimo arrivato Agnoloni, viene sconfitta 64-60 sul campo del Don Bosco Livorno. I pratesi volano nei primi due quarti, partendo con un clamoroso 18-0. Corsi realizza in tutti i modi con tre triple; Bogani e Vignozzi continuano a bombardare il canestro labronico e il gioco fluido divertente e arrembante dell’Union sembra già indirizzare il match. Don Bosco a fine primo quarto (11-22) e poi nel secondo si riprende lentamente dall’avvio shock, con le iniziative di Deri e Ciano. Sul fronte Union, purtroppo, si blocca Bogani per infortunio. Si torna negli spogliatoi con un incoraggiante 43-27 in favore dei ragazzi di coach Paoletti, in completo controllo della gara. Al rientro in campo, però, i padroni di casa cominciano ad alzare l’intensità difensiva sporcando tutte le conclusioni pratesi, iniziando la rimonta e chiudendo il terzo quarto sul 43-54. La Sim Tel perde clamorosamente fiducia e si scioglie come neve al sole. Finisce 64 a 60 per Don Bosco brava a non mollare nonostante l’avvio prorompente targato Union. Stasera alle Toscanini arriverà Sinergy Valdarno, per il turno infrasettimanale. Ecco il tabellino Union Basket Prato: Municchi, Vignozzi 6, Bellandi 3, Bogani 3, Bonetti 2, Corsi 21, Guasti, Lanari 4, Biagi 9, Cavicchi 2, Dionisi 6, Agnoloni 2. All. Paoletti.

L. M.