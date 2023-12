Basket - Serie "C» maschile. Bama a Fucecchio cerca un altro successo con i nuovi acquisti

Occasione da non fallire, oggi, alle 18, a Fucecchio, per il Bama Altopascio che cerca la quarta vittoria stagionale. Un campionato cominciato con problemi di vario genere, con un roster decimato dagli infortuni, ma che, adesso, dopo la sosta per i rosablu (che hanno osservato il loro turno di riposo), è come se cominciasse una nuova fase. Esordiranno i due nuovi arrivi: Cannone e il croato Barbarosa, che andranno a compensare le assenze di Mencherini, trasferitosi per motivi di lavoro a Bologna e di Dal Canto, alle prese con un grave infortunio. Considerando che anche Chiarugi non ha quasi mai giocato, c’è da augurarsi che i due nuovi entrino subito in sintonia con la squadra.

Sfida sul campo dell’ultima in classifica. Fucecchio, infatti, ha sempre perso, a quota zero. Bama che ha ancora la peggior difesa e il peggior attacco del raggruppamento: deve assolutamente vincere, per dare continuità al successo su US Livorno.

M. S.