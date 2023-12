Basket - serie "c» maschile. Bama Altopascio oggi a Pontassieve a caccia del secondo blitz consecutivo

Con un Barbarosa in più nel motore, il Bama Altopascio cerca il secondo blitz consecutivo, questa sera, ore 18.30 (arbitreranno Volpi di Cecina e Zini di Pistoia), a Pontassieve, contro una squadra solida e di tradizione in serie "C", il Valdisieve. E’ la prima giornata di ritorno, contro un avversario con gli stessi punti e battuto all’andata. Questo già fotografa nettamente l’importanza della partita per Bini e compagni. I rosablu sono alle prese ancora con qualche acciacco, ma con Cannone e Barbarosa, i due nuovi, che potranno dare slancio al team di coach Traversi.

Avversario di turno, come detto, il Valdisieve, superato all’andata (69-64) dalla franchgia del presidente Sergio Guidi. Una compagine che, però, sa trasformarsi sul parquet amico. Intensità, corsa e tiro anche immediato, se si presenta l’occasione, sono gli ingredienti del team di coach Pescioli che, al "Palabalducci", è sempre stato un bruttissimo cliente. Occhio, soprattutto, al solito Occhini, 39 anni e all’ala Municchi, pericoloso in ogni frangente. Ma tutto il team fiorentino è da tenere d’occhio, vista la pericolosità dei singoli. Particolare attenzione andrà posta sulle pronosticabili difese miste avversarie.

Il Bama ha avuto parecchi problemi in settimana, a causa di molti stati influenzali che hanno generato allenamenti a scartamento ridotto. Altopascio è, comunque, in fiducia, dopo le due vittorie consecutive (Livorno e Fucecchio) e si farà trovare pronto per un match importante. Vuoi per i pari punti in classifica delle due squadre (8) in primis, vuoi per il quoziente vittorie degli scontri diretti nella seconda fase. Sotto il profilo tecnico, sarà la sfida tra il terzo peggior attacco, quello mugellano, contro la peggior difesa, quella rosablu. Il Bottegone ha subìto più punti, ma con una gara in più disputata.

Mas. Stef.