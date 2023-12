Basket - Serie "C» maschile. Bama Altopascio, passo indietro. Pesante sconfitta a Pontassieve

VALDISIEVE

91

BAMA ALTOPASCIO

67

VALDISIEVE BASKET: N. Piccini, Occhini 24, Simoncini 7, Lerede 11, Pilli, Valletti 3, Volpi, Ciacci 6, Municchi 24, C. Piccini 5, Faticanti 11. All.: Pescioli.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 8, Cannone 3, Nieri 2, Bonfanti, Bini Enabulele 11, Galligani 9, Covino 4, Baroncelli 12, Barbarosa 8, Doveri 10, Michelotti n.e.. All.: Traversi.

Arbitri: Volpi di Cecina e Zini di Pistoia.

Note: parziali 18-16, 41-36, 69-50.

PONTASSIEVE - Ritorna il grande freddo. Un -24 che... brucia, scusate l’ossimoro. Dopo due vittorie consecutive con Us Livorno e Fucecchio, il Bama resiste soltanto un tempo, il primo, salvo beccare un parziale di 28-14 nel terzo quarto che, in pratica, chiude i giochi.

Stavolta nulla ha potuto nemmeno Barbarosa che era risultato decisivo a Fucecchio. Il croato ha accusato un problema muscolare e, inoltre, è stato come risucchiato nei secondi 20’ abbastanza deludenti dell’intera squadra. Davvero un peccato, visto che continuano gli acciacchi fisici di Chiarugi.

I padroni di casa demoliscono anche la differenza canestri del successo rosablu dell’andata per 69-64. Primo tempo in equilibrio. Poi la classe di Occhini, la velocità di Municchi e il buon gioco corale e dinamico di Valdisieve scavano il solco nel burro: 52-38 e coach Traversi prova a fermare l’emorragia che, invece, aumenta con un 8 a 0 biancoverde: -22 (60-38). Stavolta non serve nemmeno affidarsi, come è successo a Fucecchio, a Barbarosa per nascondere le varie magagne. L’esterno croato, ben marcato dalla difesa fiorentina, non incide.

Inizia, dunque, come peggio non poteva il girone di ritorno. L’avvio è promettente, nel primo quarto c’è equilibrio, anche se le difese non brillano. Si gioca punto a punto anche nel secondo quarto e all’intervallo lungo la gara è ancora tutta da decidere. Dopo la pausa, invece, no. Occhini e Municchi imperversano e per la peggior difesa del campionato è notte fonda. Barbarosa non basta e la squadra ha realizzato complessivamente solo 31 punti nella ripresa. Ok Baroncelli e Bini. Domenica prossima, a Ponte Buggianese, arriva San Vincenzo.

Mas. Stef.