Basket - Serie "C» maschile. Bama crolla con Montevarchi. E oggi deve scalare un... Costone

BAMA

58

MONTEVARCHI

87

PONTE BUGGIANESE - "Sempre costretti ad emigrare, da anni: a giugno dobbiamo riflettere". Il presidente del Bama, Sergio Guidi, vuole riflettere sul futuro. Intanto, però, c’è una stagione in corso. E, sul parquet, i nuvoloni sono plumbei. L’ultima partita è durata un quarto, il primo. Dieci minuti di equilibrio, con i rosablu altopascesi, addirittura, in vantaggio. Poi l’ennesima Waterloo per il Bama che perde nettamente al cospetto di un Montevarchi pimpante. Anche stavolta ha tenuto fede al teorema maximo del basket: se non fai canestro, difficilmente vinci in questo gioco.

Le assenze di Nieri e Chiarugi non bastano come attenuante. Montevarchi è una squadra ottima, la rivelazione del campionato; ma è strano come la Traversi band abbia segnato venti punti nel primo periodo, appena trentotto nei successivi trenta minuti.

Era partito bene il team di Altopascio. Poi il parziale di 31-10 per i valdarnesi del secondo quarto spiega tutto. La gara è, poi, diventata accademia. Barbarosa e Bini, il capitano (35 punti in due sui 58 totali), oltre a Baroncelli, gli ultimi ad arrendersi. Continuando così, salvezza un miraggio. Anche se c’è ancora speranza.

Ma il "tour de force" prosegue. Infatti, oggi, al "Palaorlandi" di Monteriggioni, alle 18, i rosablu sfidano il Costone Siena capolista. Sarà una specie di amichevole, potremmo definirla così, per diversi motivi. Intanto per la differenza tecnica tra le due compagini, con i senesi che hanno vinto 12 delle 14 gare disputate e veleggiano in testa alla classifica; inoltre, mentre Bini e compagni dovranno disputare le gare per la salvezza, Costone disputerà quelle per la promozione. Situazioni assolutamente disomogenee.

Bama contro Montevarchi: Falchi 1, Cannone, Bonfanti, Bini Enabulele 15, Galligani 2, Covino 3, Baroncelli 12, Barbarosa 20, Doveri 5, Michelotti. All.: Traversi.

Mas. Stef.