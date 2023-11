Basket - Serie "C» maschile. Bama è pronto a calare il tris. In ballo la terza vittoria stagionale

Occasione da non perdere. Il Bama Altopascio, oggi, alle 18, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, riceve l’Unione Sportiva Livorno per tentare l’assalto alla terza vittoria stagionale. Non sarà facile, poiché i labronici di coach Mori e del cecchino Iardella sono a quota 8 in classifica, nelle zone alte, contro i soli 4 dei rosablu.

Dicevamo, però, della chance da dover sfruttare. Sì, perché, dopo la gara di oggi, il Bama osserverà, domenica prossima, il 26 novembre, il turno di riposo che è per tutti, visto che il campionato è, come si dice in gergo, "zoppo", con un numero dispari di squadre partecipanti.

Quella di stasera sarà, come da noi anticipato ieri, l’ultima volta in maglia altopascese per Niccolò Mencherini. La talentuosa guardia ventiseienne, infatti, si trasferisce a Bologna per motivi di lavoro. L’azienda di Firenze presso cui presta la sua professione è oggetto di alcune modifiche e dovrà spostarsi nel capoluogo emiliano. Un vero peccato, a livello sportivo, perché l’ex senese, spesso, si è rivelato il miglior marcatore dell’anemico attacco rosablu, il peggiore del torneo di "C" unica girone "A". Il club del presidente Sergio Guidi sta già scandagliando il mercato a caccia del sostituto che dovrà essere sul parquet con Bini e compagni nella prossima sfida, quella del 3 dicembre, a Fucecchio.

"L’obiettivo è prendere un giocatore che possa fare la differenza, altrimenti rimarremo così – dichiara il patron altopascese – , anche se siamo pienamente consapevoli che non sarà facile, perché in Toscana non ci sono molti giocatori bravi liberi, com’è ovvio che sia. Cercheremo, eventualmente, anche fuori dal Granducato, ma non sarà facile. I pezzi pregiati sono già sistemati". Fin qui Guidi. Altopascio ha bisogno di un giocatore con punti nelle mani.

Mas. Stef.