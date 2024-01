Basket - Serie "C» maschile. Bama in sosta, ma si prepara al "tour de force». Da giovedì in poi quattro partite in nove giorni

Vacanze di tre settimane per la parte agonistica. In realtà il Bama Altopascio non si è mai fermato, salvo le cosiddette feste comandate. Dopo l’ultimo match di serie "C", il 21 dicembre, infatti, i rosablu hanno eseguito i richiami atletici, visto che, durante l’estate, per le assenze e motivi vari, c’erano stati dei problemi, evidenti anche per un roster stile porte girevoli: Mencherini che si è trasferito per lavoro; infortuni gravi di Dal Canto e Chiarugi; arrivo del croato Barbarosa, insieme a Cannone.

A fine dicembre la formazione di coach Traversi ha partecipato al Memorial Maurizio Borrelli a Pescia. Bini e compagni hanno superato i padroni di casa in semifinale, arrendendosi, poi, in finale alla Folgore Fucecchio. Premiato come miglior realizzatore del torneo proprio il capitano altopascese Bini (foto).

In questo week-end niente campionato (c’era anche la festività dell’Epifania da poter sfruttare). Per motivi oscuri si ritorna sul parquet (tutto il campionato, non solo il Bama), mercoledì 10, salvo il team del presidente Sergio Guidi che giocherà giovedì 11 gennaio, in casa, a Ponte Buggianese, contro Montevarchi, alle 20,30.

Sarà l’avvio di un vero e proprio tour de force. Domenica 14, solo tre giorni dopo, trasferta a Siena, sulla sponda del Costone; giovedì 18 gennaio altro turno infrasettimanale, con la franchigia NBA che ospiterà Prato Basket Giovane, alle 20.30, al "Palapertini". Nemmeno quarantotto ore dopo, sabato 20 gennaio, ore 21.15, Bama di scena in casa del Bottegone Pistoia, in uno spareggio salvezza.

Quattro partite in nove giorni. Ritmi da Eurolega. Poi, però, arrivano gli infortuni.

Massimo Stefanini