Basket: serie "C" maschile. Bama, mission impossible

Altra mission impossible per il Bama Altopascio, reduce da tre ko di fila. Oggi, alle 18, al "Palapertini" di Ponte Buggianese, arbitri Barbanti di Livorno e Zini di Pistoia, arriva il Costone Siena, altro team che ha fatto investimenti importantissimi in ottica promozione in serie "B". Nuovo anche il coach dei senesi: si tratta di Tozzi, tecnico giovane, ma esperto, già in sella ai "cugini" della Virtus Siena.

I gialloverdi hanno mantenuto l’ossatura del deludente campionato scorso. Partendo dal faro Bruttini, arresto e tiro letale; il figlio d’arte (suo padre è Luca, coach di Lettonia e di Virtus Bologna) Banchi, gran tiratore dall’arco; il play Ceccarelli e le ali Ondo Mengue e Terrosi. Gli innesti sono a cinque stelle, a partire da Banchero, ex Virtus Siena; poi l’ala ucraina Radchenko, il lungo albanese Zeneli, un lusso per la categoria, finendo con una super ciliegina sulla torta: l’ala-centro Nasello, anni di serie "B" nazionale alle spalle, con, tanto per gradire, 7.4 punti a match in "A2", la stagione scorsa alla Juvi Cremona.

Compito improbo, dunque, per il Bama Altopascio che non sta attraversando un buon periodo, visti stati febbrili e infortuni. Gli ultimi a iscriversi nella "injury list" sono: Covino, per cui è stata fatta una risonanza in settimana; la sentenza è stiramento ai legamenti di un ginocchio; poi Chiarugi che proprio non ce la fa ad allenarsi, visti i problemi muscolari post lungo stop; e Baroncelli, alle prese con un lieve stiramento inguinale.

Unico modo per sperare nei due punti, che assumerebbero i contorni di vera e propria impresa, sarà quello di giocare innanzitutto di squadra, con intensità difensiva, approccio giusto, grinta e determinazione per quaranta minuti e non mollare alla prime difficoltà, come accaduto, purtroppo, nel recente passato. I rosablu vantano, si fa per dire, la peggior difesa del girone e la seconda più perforata di tutta la "C" toscana, dietro al Sancat Firenze (nell’altro gruppo; con i gigliati che, però, si trovano nelle prime posizioni di classifica). La gara contro il Costone fa ritornare le lancette all’8 aprile scorso, ultima giornata di regular season dell’allora "C" Gold, con i senesi vincitori, ma con il Bama che si qualificò ugualmente ai play-off per la differenza canestri.

Massimo Stefanini