Basket - Serie "C» maschile. Bama super all’extra

BAMA ALTOPASCIO

90

US LIVORNO

89

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 17, Dal Canto 2, Nieri, Bonfanti n.e., Bini 7, Galligani, Covino 6, Baroncelli 7, Doveri 20, Michelotti n.e., Mencherini 31. All.: Traversi.

US LIVORNO: Baggiani, Del Monte 8, Iardella 21, Pantosti 6, Bernardini 3, Fantoni 9, Mori 22, Bertolini n.e., Lenzi, Dell’Agnello 20. All.: Mori.

Arbitri: Barone e Cima.

Note: parziali 23-23, 43-44, 64-65.

PONTE BUGGIANESE - Soltanto il basket può regalare in certe partite sceneggiature che sembrano scritte da un regista appassionato.

A due secondi dalla fine di un match tiratissimo e dove ha regnato il massimo equilibrio (osservate i parziali nel tabellino), Niccolò Mencherini realizza il canestro del 77 pari. C’è anche il fallo. Così la guardia ex Siena potrebbe convertire il tiro libero aggiuntivo e determinare una preziosa vittoria per la sua squadra nel giorno della sua ultima partita in rosablu. Sì, perché, come da noi anticipato nell’edizione di sabato, Mencherini si trasferisce per motivi di lavoro extra cestistico a Bologna dal 1° dicembre; e, poiché domenica prossima il Bama avrà il turno di riposo, quella di ieri sera è stata la sua ultima presenza nella franchigia altopascese. Ma il libero, purtroppo per il team di coach Traversi, è stato sbagliato. Mencherini, comunque, MVP con 31 punti. Inevitabile l’extratime.

Nel supplementare è subentrata anche la stanchezza. Livorno avanti di cinque, ma il Bama ha rimontato con un super Doveri che, sull88-89, firma il sorpasso con un morbido jump. Arriva il terzo successo stagionale, di fondamentale importanza, perché voluto, lottato, inseguito per 45’, senza Chiarugi e con l’infortunio di Dal Canto (che dovrà essere valutato), ottenuto contro una squadra ottima, solida, compatta che naviga nelle prime posizioni di classifica.

Adesso è caccia al sostituto di Mencherini per la seconda parte di stagione. La prossima settimana è decisiva. Ci sarà tempo, anche perché Bini e compagni, infatti, ritorneranno sul parquet domenica 3 dicembre, a Fucecchio, contro l’ultima in classifica. L’entusiasmo di questa vittoria rimarrà per quindici giorni.

Massimo Stefanini