BASKET SERIE C MASCHILE. Due giovani della Landini nel ’progetto nazionale’

Soddisfazione in casa Landini Lerici per la convocazione del Settore squadre nazionali di Lorenzo Gaspani e Alberto Maccari, classe rispettivamente 2007 e 2009, nel progetto “Ogni regione conta”, organizzato per scovare in ogni regione migliori talenti italiani. In campionato intanto la Landini gioca domani alle 18, a Cuneo in casa del pericolante Granda College. le altre partite: Abet Bra-Livorno, San Mauro Torinese, Vado-Piossasco, Cus GenovaSavigliano, Cus Torino-Don Bosco Livorno, My Basket Genova-5 Pari Torino. In Divisione Regionale 1 stasera alle 20, la Golfo dei Poeti fa visita alla Pgs Auxilium a Genova. Le altre partite: Ardita Juve Genova-Bvc S. Remo, Lavagna-Aurora Chiavari, Juvenilia-Pegli, Novi Busalla-Next Step e Tigullio-Cogoleto. Infine in C femminile, scontro al vertice per la Gino Landini che fa visita alla capolista Pegli B lunedì alle 19.30. Cestistica Savonese-Ardita Juve Ge B e New Ponente Alassio Amatori Savona le altre due partite.