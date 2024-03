Basket - Serie "C» maschile: poule salvezza. Bama cala il bis nella corsa anti-retrocessione. Batte la Juve e accorcia in classifica sui pontederesi

BAMA ALTOPASCIO

78

JUVE PONTEDERA

67

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 18, Nieri, Bnfanti, Cannone n.e., Bini Enabulele 12, Galligani 4, Torrigiani 9, Covino 1, Donati, Barbarosa 19, S. Doveri 15. All.: Traversi.

JUVE PONTEDERA: Ferrati, Regoli 17, Lucchesi, G. Maltomini 18, A. Maltomini 8, Lemmi 16, Chidera, D. Doveri, Granchi 2, Minteh, Lazzeri 4. All.: Parcesepe e Becagli.

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Lodovichi di Impruneta.

Note: parziali 24-18, 47-29, 64-47.

PONTE BUGGIANESE - Yes, we can. Si può fare. Seconda vittoria consecutiva per il Bama che, dopo il blitz di Carrara, vince in casa contro la Juve Pontedera e conserva intatte e concrete possibilità di salvezza. Una partita dominata, con avvio tosto sui due lati del campo. In primis in difesa, la più battuta di tutta la "C" in regular season, quella rosablu, che, in due partite di questa seconda fase, non ha fatto arrivare gli avversari a 70 punti.

Il primo quarto finisce con una tripla di Samuele Doveri dalla sua area, quindi da circa venti metri. Uno "shoot" particolare. Tra l’altro Samuele Doveri del Bama e Davide (ex Altopascio nella stagione della vittoria in "C" Silver) del Pontedera, sono fratelli e si marcavano a vicenda in partita. Davvero una bella storia.

Nel secondo segmento di gara i rosablu hanno preso il largo, concedendo solo undici punti al team della Valdera. Equilibrio nel terzo e, quindi, gap che è rimasto invariato e che è stato limato leggermente nel finale dagli ospiti. Vittoria mai in discussione e fondamentale per il futuro, perché consente di accorciare nei confronti della Juve che rimane in testa, a quota 10, insieme a Don Bosco (anche i labronici sono stati sconfitti, a Pontassieve); il Bama sale a 8; Valdisieve e Union Prato 6; Valdarno e Carrara 4. Se Pontedera avesse vinto, avrebbe avuto sei punti di vantaggio.

Invece le prime due sono lì ad un tiro di schioppo e, stasera, a meno di 48 ore di distanza, Bini e compagni ritornano sul parquet: infatti, alle 21 (arbitri Posarelli di Grosseto e Russo di Firenze), al "Palamacchia" di via Allende, a Livorno, altro spareggio, contro Don Bosco. Nemmeno il tempo di gioire che si deve ritornare subito in campo e, oltretutto, per una gara fondamentale.

Mas. Stef.