Basket serie C maschile: una trasferta delicata per gli aretini. Sba, ostacolo Spezia

Altra trasferta ligure per la Amen Bc Servizi Arezzo, che oggi, alle 18 al PalaSprint di La Spezia, affronta la formazione di casa per la quinta giornata del campionato di serie B interregionale. Reduci dalla superlativa vittoria casalinga nel derby contro la Virtus Stosa Siena, i ragazzi di coach Evangelisti (nella foto Daniele Rossi) cercheranno conferme contro una compagine, lo Spezia Basket Club, che ha gli stessi punti in classifica degli amaranto e viene anch’essa da un successo, in trasferta contro Castelfiorentino, grazie al contributo del nuovo arrivato Sakalas che ha esordito con 22 punti all’attivo. Rifondata dopo la promozione dello scorso anno ma con alla guida sempre coach Scocchera, i liguri hanno inserito nel roster i fratelli Paoli dal Livorno, Carpani da Ozzano ed il lungo Tintori da Piombino.

Anche i bianconeri sono stati avversari della Scuola Basket Arezzo nella passarta stagione in C Gold, quando si aggiudicarono entrambe le sfide. La Sba dovrà provare a centellinare le energie in vista del turno infrasettimanale previsto mercoledì al Palasport Estra contro Castelfiorentino. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della formazione ligure. Arbitrano Mammola di Chiavari e Forte di Siena.