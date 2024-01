Basket: serie c maschile. Union Prato, brutto ko dall’Us Livorno

Brutta sconfitta per l’Union Basket Prato in serie C maschile. La prima squadra targata SimTel viene superata all’ultimo secondo da Us Livorno, che si impone per 83-80. Buona la partenza dei ragazzi di Coach Paoletti che mettono a segno 30 punti nel primo quarto. L’Union Prato continua a spingere nel secondo quarto, fino ad arrivare a 16 punti di vantaggio. Gli ospiti si affidano a Del Monte, Dell’Agnello e Pantosti e riescono ad agguantare il pareggio appena prima dell’intervallo lungo (46-46). Al rientro in campo la SimTel riporta il vantaggio in doppia cifra e serra le maglie difensive concedendo 11 punti agli amaranto, ma le scorribande di Pantosti e la precisione al tiro di Bertolini ridanno fiducia ai giocatori di coach Mori. Il punteggio si sblocca sui tiri liberi nel finale fino al guizzo del livornese Bertolini, che regala la vittoria a Us Livorno. Il tabellino Union Basket SimTel Prato: Municchi 3, Vignozzi 6, Bellandi 2, Bogani 15, Bonetti 2 , Corsi 23, Lanari, Biagi 9, Cavicchi 11, Dionisi 6, Saccenti 3. All. Paoletti.

L.M.