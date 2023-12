Basket serie C. Match a Bottegone. Il Costone adesso cerca il nono sigillo

"Abbiamo un grande potenziale offensivo, tutti ne sono consapevoli. A partire da noi. Ma la squadra scende in campo non per dominare gli avversari, bensì per vincere le partite. Contro Union Prato lo ha fatto lavorando insieme e ’dialogando’ soprattutto in difesa. E questo mi rende molto soddisfatto". Sono alcuni dei passaggi più significativi delle parole di coach Maurizio Tozzi al termine della partita vinta dal suo Costone su Union Prato, ottavo successo consecutivo per i gialloverdi che, nonostante la pausa, hanno ripreso alla grande la loro marcia in vetta al campionato. Parole che confermano la mentalità con cui il Costone scende in campo in ogni incontro.

Nello specifico, sono stati 24 i punti di scarto rifilati ai lanieri che certificano, ancora una volta, il predominio tecnico e fisico del Costone contro pressoché tutti gli avversari sin qui affrontati. Lo testimoniano anche i 14 palloni recuperati dai gialloverdi. Insomma, nonostante sia un collettivo dotato di straordinarie individualità, gioca con applicazione e attitudine. Poi, se si parla di mentalità, il Costone non vuole certo fermarsi qua: l’obiettivo è già orientato verso la partita di sabato (ore 21.15) a Bottegone e poi sull’ultimo impegno prima della sosta natalizia, in casa con Sansepolcro. In terra aretina è arrivata l’unica sconfitta stagionale del Costone che, da quel momento in poi, ha ingranato la marcia giusta lasciando poco o niente agli avversari. Ribaltare il ko dell’andata metterebbe definitivamente una pietra sopra al passo falso di Sansepolcro e sarebbe il miglior modo per lanciare l’assalto alla Coppa Toscana che viene assegnata al PalaOrlandi nel fine settimana dell’Epifania. Un obiettivo a cui la società del presidente Montomoli tiene molto e a cui tutto il Costone si sta preparando per offrire un evento sportivo dentro e fuori dal campo.

AF