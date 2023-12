Basket serie C. Match importante oggi per i Baskérs in casa contro Santarcangelo

Importante sfida per i Baskérs Forlimpopoli che, oggi con inizio alle 18, ospitano al PalaDimensioneVending gli Angels Santarcangelo, per un derby insidioso, ma importante per provare a ripartire dopo la bruciante sconfitta di Medicina. I clementini, al momento, sono stati autori di una prima parte di campionato al di sotto delle attese, complici anche i tanti infortuni: alle assenze dei lungodegenti Rivali e Saltykov, l’asse play-pivot titolare dell’ideale quintetto, nelle ultime settimane si sono aggiunti gli acciacchi di Abba e di Simone Conti, miglior marcatore della squadra (quasi 24 punti di media) e in forte dubbio per il match di questa sera.

Toccherà quindi al pacchetto di giovani formato da Macaru, Rossi e Mulazzani (quasi 15 punti di media) tirare fuori il meglio, insieme all’esperto Luca Bedetti per concedere un successo al personale derby di coach Alberto Serra, che per la prima volta sfiderà Alessandro Tumidei, con cui ha condiviso l’esperienza di assistente della Pallacanestro 2.015 per tre stagioni, dal 2015 al 2018. Sarà una sfida importante per i Baskérs Forlimpopoli, che hanno bisogno di un successo per restare nel gruppo che punta a quel terzo posto che vale i playoff.

v. r.