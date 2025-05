Basket Serie C. Medicina troppo forte. Scandiano deve salutare i playoff

EMIL GAS SCANDIANO

68

VIRTUS MEDICINA

83

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri 4, Costoli ne, Astolfi 26, Bertolini 12, Casini ne, Fontanili, Levinskis 8, Riccò 5, Vecchi, Caiti 13, Sironi ne, Riitano ne,. All. Spaggiari.

VIRTUS MEDICINA: Iocolano ne, Masrè 14, Francesconi 5, Sabattani ne, Cappellotto 2, Morara 18, Cattani 4, Corcelli 14, Iattoni 6, Zambon 10, Zanetti 10, Ricci Lucchi. All. Bettazzi.

Arbitri: Puliti di Ravenna e Rusticali di Forlì.

Parziali: 18-24, 34-48, 53-65.

Niente da fare per Scandiano nella rivincita delle semifinali playoff di Serie C. Al PalaRegnani passa la Virtus Medicina che, centrando il punto del 2-0, chiude i conti ed elimina la squadra di Spaggiari: i padroni di casa trovano subito il vantaggio dopo la palla a 2, ma non riescono a reagire al primo strappo avversario, scivolando via, via indietro col passare dei minuti. Capitan Astolfi, con 26 punti e 6 triple, prova a mantenere i compagni in scia, ma dall’altra parte la profondità del quintetto bolognese fa la differenza, col vantaggio che arriva anche a +20. Medicina centra la 15ª vittoria di fila e attende una tra Ozzano e Zola in finale.