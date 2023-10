Basket Serie C. Mens Sana a riposo. Giovedì la trasferta di Pisa

Domenica di riposo per la Mens Sana Basketball, che giovedì sera a Castelfiorentino ha disputato una amichevole contro i padroni di casa e che ha visto rinviata la gara originariamente fissata per oggi contro Agliana a mercoledì 15 novembre. La sfida a due freschi ex come Bacci e Lazzari si giocherà nell’impianto del Cus Siena in via Banchi, visto lo slittamento della riconsegna del PalaEstra, e così come la prossima sfida casalinga, ovvero quella di sabato 4 novembre contro Carrara, in programma alle 17 e non alle 20,30 come originariamente previsto. Contrattempi logistici (che iniziano ad essere molto pesanti come comunicato dallo stesso club venerdì pomeriggio) a parte c’è fiducia nell’ambiente biancoverde in vista di un mese di novembre che si preannuncia particolarmente intenso e fitto di impegni.

Si inizia giovedì sera alle 21,15 a Pisa in casa del Cus. Poi, come detto, meno di 48 ore dopo al PalaCorsoni arriverà Carrara. Saranno ottanta minuti importanti per Pannini e compagni contro formazioni che al momento sono dietro in classifica ma che hanno qualità. Domenica 12 la formazione di Betti osserverà il turno di riposo per poi tornare in campo come detto contro Agliana il 15 novembre e tre giorni dopo a Firenze in casa di Pino Dragons. Ultimo impegno del prossimo mese domenica 26 (da capire dove, la speranza ovviamente è che sia al PalaEstra) contro una formazione di ottimo valore come Monsummano.

g.d.l.