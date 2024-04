Basket Serie C. Mens Sana all’ultimo atto sul parquet di Sansepolcro. Betti: "Per la classifica non conta ma daremo il massimo»

Si chiude oggi la seconda fase di campionato della ‘Note di Siena’ Mens Sana, che alle 18 farà visita a Sansepolcro per l’ultima palla a due della poule promozione.

Un match inutile per entrambe le squadre, visto che la squadra di Paolo Betti è già certa del secondo posto mentre gli aretini sono matematicamente fuori dalla lotta per il quarto posto. "Ci teniamo a fare bene e a chiudere al meglio la stagione regolare – ha detto Betti (nella foto) alla vigilia della sfida di oggi -. Sappiamo ovviamente che ai fini della classifica è una gara che non ha valore ma vogliamo fare il massimo e giocare una buona prestazione". Sarà una Mens Sana priva di qualche elemento quello che oggi scenderà in campo per una sorta di prova generale in vista dei playoff. "Abbiamo Iozzi squalificato (la squalifica post derby non è commutabile in ammenda visto che l’ala biancoverde era già stata fermata dal giudice sportivo nella prima parte della stagione, ndr), Giorgi reduce da una forte influenza mentre Marrucci non lo vorrei rischiare visto che ha avuto un problemino in settimana rimediato in allenamento". Da martedì poi ci sarà tempo e modo di pensare alla post season, con gara1 contro San Vincenzo in programma domenica 21 alle 18 (o eventualmente, in caso la Emma Villas accedesse alla finale playoff e giocasse la prima in casa, sabato 20 alle 21,15). "Si. Da dopo la gara di Sansepolcro inizieremo a pensare a San Vincenzo. Inizia la fase della stagione più bella ed ovviamente anche impegnativa dal punto di vista fisico e mentale visto che ci sarà poco tempo per allenarsi e molte partite ravvicinate. Pensiamo ad una gara alla volta, la serie sarà combattuta e probabilmente lunga anche perché è sulla cinque gare". Per la gara odierna la società ospitante ha comunicato che il costo dei biglietti per assistere alla partita è di 8 euro e sarà possibile acquistarlo presso la biglietteria del Palasport di Sansepolcro.

Gli abbonati biancoverdi, come sempre, potranno vederla gratuitamente grazie alla piattaforma di Starplane.