Basket Serie C. Mens Sana, assalto ad Agliana. Innocenti: "Sarà una battaglia»

Dopo la vittoria contro la Juve Pontedera nel turno infrasettimanale, primo match del 2024, la Mens Sana oggi affronta Agliana, team della provincia di Pistoia reduce da un ottimo momento e molto pericoloso specie sul proprio parquet. A presentare il match in casa ‘Note di Siena’ ci ha pensato l’assistente Andrea Innocenti (nella foto). "Ci attende oggi una partita non facile. Loro sono la squadra più i forma del girone e vengono da sei vittoria di fila. All’andata li abbiamo trovati in un momento complicato ma nel frattempo sono molto cambiati, hanno inserito un giocatore e hanno trovato la quadratura del cerchio – ha sottolineato il vice di coach Betti -. Ad Agliana inoltre non è mai facile giocarci quindi mi aspetto una gara molto complicata". Il morale nel gruppo è buono anche se le assenze rischiano di condizionare le rotazioni anche oggi visto che non ci sarà Brambilla mentre Puccioni tenterà in extremis un recupero che a ieri sembrava molto difficile anche solo per qualche minuto.

"Noi arriviamo alla palla a due di oggi alle 18 dopo una bella vittoria e stiamo bene nonostante le assenze. Ovvio che se a livello mentale stiamo molto bene a livello fisico qualcosa ci manca, proveremo a recuperare qualcuno ma indipendentemente da questo cercheremo di fare il massimo su un parquet difficile". Innocenti poi torna sul successo di mercoledì. "Contro Pontedera siamo partita lenti, anche se era normale dopo la sosta, con le rotazioni ridotte e contro un avversario molto giovane, con entusiasmo e che era partita col giusto piglio. L’importante era fare risultato e la prestazione. Parola d’ordine per oggi? Sarà una battaglia che durerà 40 minuti ma dovremo essere sempre convinti dei nostri mezzi". La società ieri ha comunicato che PalaCapitini di Agliana non saranno venduti biglietti per la tifoseria ospite per motivi di capienza, mentre la dotazione prevista da regolamento per la Mens Sana è stata gestita in accordo con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’. Consuete diretta streaming sulla piattaforma Starplane.

g.d.l.