Basket serie C. Mens Sana, Cucini:: "Pronti per Agliana"

Settimana importante per la Mens Sana che, dopo aver osservato il turno di riposo, si prepara ad affrontare prima il recupero con Agliana (domani al PalaCorsoni, alle 21.15) e poi il big match di Firenze contro la capolista Pino (sabato, ore 18.30). "Abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra ma anche l’amaro in bocca per le due sconfitte subite fin qui". Parole di Edoardo Cucini (foto), ala della Mens Sana, alla vigilia dell’incontro con Agliana. "Abbiamo voglia di far bene e di dimostrare quello di cui siamo capaci, anche contro un avversario attrezzato come Agliana – ha detto ancora Cucini –. La classifica non rende giustizia ad Agliana e a molte altre avversarie: il girone è equilibrato, nessuno va sottovalutato e la Mens Sana non deve aver paura di nessuno". Mens Sana che, a causa della squalifica, sarà senza Iozzi sia con Agliana che a Firenze. "Sto lavorando duramente per farmi trovare pronto – ha concluso Cucini –. I miei compagni stanno facendo altrettanto: stiamo raddoppiando l’intensità e l’impegno per non far sentire l’assenza di Iozzi. La sua squalifica è stata un duro colpo ma è anche un motivo per affrontare con la giusta carica le partite in cui non ci sarà". La gara con Agliana sarà preceduta da un minuto di silenzio per la prematura scomparsa della tifosa Maria Teresa Soldatini.

AF