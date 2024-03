Basket serie C. Mens Sana I biancoverdi battono San Vincenzo e conquistano due punti

SAN VINCENZO

58

MENS SANA

64

(13-22; 28-35; 44-47)

SAN VINCENZO: Bongini 4, Guerrieri 5, Bazzano 3, Persico 6, Giovani 2, Bertini, Bini, Mezzacapo 17, Battaglini ne, Bianchi 9, Guerra ne, Zanassi 12. Allenatore Baroni

MENS SANA: Brambilla, Pannini 7, Iozzi 5, Giorgi, Marrucci13, Figus ne, Puccioni 17, Sabia 2, Cucini, Prosek 10, Tognazzi 10. Allenatore Betti

SAN VINCENZO – Bella quanto sudata vittoria della Mens Sana che sbanca San Vincenzo al termine di una gara combattuta e ricca di errori da entrambe le parti. La maggiore lucidità dei biancoverdi nel finale, nonostante i falli, è stata però decisiva per due punti molto pesanti nella prima giornata della seconda fase. L’inizio in realtà era stato in discesa per la squadra di Betti, ieri con un nuovo sponsor che si aggiunge ai partner sulle maglie (Betsson, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 18 marzo): 12-0 al 4’. Giovani segna i primi punti dei suoi dalla lunetta prima di tre canestri di Prosek, Puccioni e Tognazzi, 4-19 al 7’. Un po’ di nervosismo, scaturito anche da alcuni fischi non presi bene dalla panchina biancoverde (che si prende un tecnico) permettono a Persico e soci di ricucire fino al -9. Il secondo quarto si apre con una Mens Sana che mantiene un buon margine (15-26) prima di una fase in cui le due squadre litigano col canestro. Bongini riavvicina i suoi, -6. Nel momento più difficile, sia per il rientro degli avversari che per questioni di falli, reagiscono Iozzi e Tognazzi che in un amen segnano il ritorno alla doppia cifra, 20-30 al 16’. Senza Prosek, la Mens Sana, è avvicinata prima di due canestri consecutivi del solito Tognazzi e di Marrucci (24-34 al 18’). Rientra Prosek e segna 4 punti di fila ma grazie a Bianchi ed ad una difesa molle i padroni di casa arrivano a -3 (24’): Bertini sbaglia la tripla del pareggio e Tognazzi lo punisce, 36-41 a metà tempo. Prosek commette altri due falli ravvicinati ed è costretto ad uscire di nuovo. Marrucci segna ancora prima che Persico accorci fino al -3. Nel quarto finale San Vincenzo tocca il -1 e arriva subito dopo il primo sorpasso con Mezzacapo. Iozzi segna il 50 pari, mentre il nuovo vantaggio è di Puccioni, 55-57 al 36’. Il 3/3 di Zanassi dalla lunetta vale il +1 San Vincenzo. Ma la precisione di Prosek, di Tognazzi e Puccioni ai liberi è determinante: vince la Mens Sana (davanti a più di 150 tifosi giunti da Siena) che mercoledì tornerà in campo contro Prato al PalaEstra.

Guido De Leo