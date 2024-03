Basket serie C. Mens Sana in festa. Coach Betti:: "Prova di carattere»

Grande entusiasmo in casa Mens Sana per la vittoria di San Vincenzo nell’esordio della seconda fase. Davanti a più di 150 tifosi accorsi da Siena (numeri decisamente fuori categoria per questo livello) la formazione di Betti, pur in una giornata non particolarmente brillante, ha saputo vincere tenendo a 58 punti un avversario che in casa aveva fatto dell’attacco la sua arma principale. "Due punti importanti su un campo molto difficile e contro un’ottima squadra che ci ha anche messo in difficoltà – ha detto coach Paolo Betti – vincere qui vuol dire avere carattere ed essere una squadra vera, anche se abbiamo fatto tanti errori. È stata una gara in bilico fino alla fine, la nostra difesa è stata determinante insieme alla freddezza ai liberi nel finale. Adesso pensiamo a Prato, ma è bello essere a questo punto del campionato e affrontare le migliori squadre. Abbiamo poco tempo per recuperare come per gli altri ma non vedo l’ora sia mercoledì per giocare in casa".

A San Vincenzo decisivi i i tanti tifosi in trasferta. "Siamo una squadra di serie C con tifosi di serie A. Credo non ci sia altro da dire", ha aggiunto l’allenatore della ‘Note di Siena’. "Era importante vincere la prima e farlo in trasferta ha un peso maggiore". Così invece la guardia biancoverde Daniele Marrucci: "Non era facile e c’è voluta una notevole unità di squadra nel momento di difficoltà per portarla a casa. Non ci aspettavamo di partire così bene con un 12-0 ma era normale che loro recuperassero. Testa subito a Prato che è molto importante". Stasera (dalle 18 alle 20 nella segreteria basket del PalaEstra) e domani dalle 19,30 fino alla palla a due della gara casalinga d’esordio contro Prato (fissata per le 20,45) sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la seconda fase per i tifosi non abbonati alla prima. Il 18 marzo a Roma invece la società presenterà i dettagli dell’accordo con Betsson.sport, nuovo partner.

Guido De Leo