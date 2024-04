Basket Serie C. Mens Sana, la ‘ricetta’ del biancoverde Edoardo Cucini: "Sansepolcro è importante in vista di San Vincenzo»

Mancano ancora 40 minuti di poule promozione, del tutto ininfluenti. Poi per la Mens Sana sarà tempo di playoff che inizieranno domenica 21 contro San Vincenzo in viale Sclavo. Prima però come detto c’è la trasferta di Sansepolcro contro una squadra già eliminata ma che sulla carta ha ottimi elementi e che nella prima fase della stagione aveva fatto vedere ottime cose. "A Sansepolcro ci aspettiamo una partita difficile anche se non serve a molto né a noi né a loro – ha detto il numero 21 biancoverde Edoardo Cucini (nella foto) - ma va affrontata nel modo giusto per prepararci al meglio per l’inizio della fase playoff che è sempre più vicina. Servirà quindi la stessa intensità e la stessa determinazione di sempre". Il rammarico per il ko contro il Costone c’è ancora ma anche la consapevolezza di aver giocato una buona gara. "Dopo il derby di andata siamo tornati a lavorare con grande attenzione mettendo a posto alcune cose, infatti al ritorno non ci siamo fatti trovare impreparati. Siamo stati più competitivi anche se non è bastato per portarla a casa. Guardiamo comunque al futuro, domenica servirà massima serietà contro un avversario da non sottovalutare perché sulla carta hanno ottime qualità. Poi metteremo nel mirino la serie playoff contro San Vincenzo". Nelle due gare di poule promozione l’equilibrio è stato notevole. "Abbiamo visto che sono una squadra molto forte, solida, intensa. Sarà una serie assai impegnativa che dovremo affrontare bene fin da gara1, non vediamo l’ora di giocare perché siamo molto carichi". Almeno per quanto riguarda le semifinali la Mens Sana giocherà le prime due e l’eventuale ‘bella’ in casa. "Il fattore campo è importante per noi, il pubblico nel nostro palazzetto è un’arma in più e poter iniziare la serie con le prime due gare al PalaEstra spero ci aiuti ad affrontare San Vincenzo al meglio".

Guido De Leo