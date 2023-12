Basket Serie C. Mens Sana pronta per il PalaMacchia. La carica di Iozzi

"Domani sarà una bella partita, ci stiamo allenando bene. Stiamo cercando per quanto possibile di prepararla al meglio: il Don Bosco è una squadra difficile da affrontare".

Parole di Andrea Iozzi mentre scorre inesorabile il count-down verso la partita del PalaMacchia di Livorno (domani alle 18,45) che vede opposti i biancoverdi alla compagine labronica. Uno scontro al vertice vero e proprio, all’ultima giornata del girone di andata, che mette in palio il primo posto in classifica al giro di boa.

"Il Don Bosco è una squadra giovane con tanti giocatori che possono dare un contributo importante. Difficile trovare dei riferimenti precisi contro questo tipo di avversari – ha detto ancora Iozzi -. Noi stiamo abbastanza bene dal punto di vista fisico, a parte qualche acciacco che, comunque, fa sempre parte del gioco. Siamo contenti del percorso fatto fin qui. C’eravamo posti degli obiettivi e con il lavoro stiamo andando sulla giusta strada. Anche nelle due sconfitte subite, nessuno ha abbassato la testa. Ma siamo ripartiti dagli errori commessi per fare del nostro meglio nel match successivo. Anche in spogliatoio stiamo bene – ha detto ancora Iozzi -: si è creato un bel clima all’interno e credo si veda anche in campo. Ma anche nel rapporto tra squadra e pubblico - prosegue -. Sappiamo che i nostri tifosi sono un fattore e che il legame con loro possa essere un valore aggiunto per noi". Andrea Iozzi è tornato a disposizione domenica scorsa dopo la frattura al naso subita a Pisa e le due giornate di squalifica. Nel frattempo è anche diventato babbo. "La vita è totalmente cambiata – sottolinea – e sento sempre qualche postumo dell’infortunio. In ogni modo, scendo sempre in campo per fare del mio meglio per la maglia e per i miei compagni. Si viene sempre in palestra per dare sempre il 100%"

AF