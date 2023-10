Basket serie c. Molinella-Baskérs, match d’alta quota

Difficile trasferta per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18, affronteranno la Pallacanestro Molinella, per un’altra gara di alta classifica lontani da casa: un esame che aiuterà a capire le potenzialità della truppa di coach ‘Paxson’ Tumidei.

I bolognesi sono una formazione forte e ambiziosa che può contare su un playmaker di grande esperienza come Seravalli, esterni di qualità come Tognon e il riminese Bianchi, oltre che lunghi di spessore come Agusto, Zaharia e Carella. Reduci dal successo contro la Sg Fortitudo (85-76), i ragazzi di coach Baiocchi vorranno dare continuità ai propri risultati.

Per i Baskérs, reduci dal ko in casa della Cmp Global, si prospetta quindi un’altra sfida dura e impegnativa, che mette in palio due punti importanti per restare nel gruppo di testa della classifica.