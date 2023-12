Basket Serie C. Novellara ci prova . Ma Castelnovo è più forte

NOVELLARA

84

CASTELNOVO MONTI

89

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari, Frediani 11, Morini M. 14, Rinaldi 8, Bagni 7, Lucchini 2, Spaggiari ne, Iannelli 9, Bianchini ne, Riccò 14, Doddi 19. All. Boni.

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti 3, Magnani 7, Saccone ne, Longagnani 7, Bosnjak 28, Codeluppi, Bravi 25, Tosti ne, Morini P. 3, Abati ne, Parma Benfenati 16. All. Vozza.

Arbitri: Aly Belfadel e Rescifina di Bologna.

Parziali: 20-24, 34-39, 58-64.

Vittoria esterna per l’E80 Group Castelnovo Monti (16), che aggancia la seconda piazza della classifica di Serie C imponendosi a Guastalla contro Novellara (4). Avanti anche di 12 lunghezze nel corso della gara, la formazione appenninica non chiude però mai i giochi, nonostante le prove di alto livello di Bosnjak e Bravi; i padroni di casa riescono a tornare anche a -2, trascinati dalle triple di Doddi, ma poi sono costretti ad alzare bandiera bianca nel finale punto a punto.