Basket serie c. Ottima prova generale per la Folgore

Buone indicazioni sono arrivate per coach Gorgeri dal primo test amichevole della Folgore Boldrini Selleria, che a Fucecchio ha battuto...

di SIMONE CIONI
9 settembre 2025
Buone indicazioni sono arrivate per coach Gorgeri dal primo test amichevole della Folgore Boldrini Selleria, che a Fucecchio ha battuto 76-53 la Pallacanestro Calenzano di Divisione Regionale 1. Capitan Gazzarrini e compagni, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, hanno fatto valere la differenza di categoria dominando sia il primo (24-12) che il secondo quarto (22-11). Dopo l’intervallo, invece, la Folgore ha accusato più degli avversari le fatiche della preparazione e la sfida si è fatta più equilibrata: 13-14 Calenzano nella terza frazione e 17-16 per la Folgore nell’ultima. Assente Stefano Orsini, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare, mentre buone le prestazione dei nuovi e dei giovani compreso l’esordio di Filippo Bonicoli. Prossimo impegno stasera alle 21.15 al Pala Borrelli di Pescia per la semifinale contro i padroni di casa del 54esimo torneo Borrelli. Chi vince affronterà domani alla stessa ora la vincente di Vaiano-Libertas Lucca per il titolo, mentre alle 19 si terrà la finale per il terzo posto.

© Riproduzione riservata

