BASKET SERIE C. Parte con il piede giusto il campionato dell’Abc Solettificio Manetti: steso il Don Bosco
ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti, Lazzeri 13, Ticciati, Talluri, Berni 8, Torrigiani 18, Marchetti, Cicilano, Landi 9, Cantini 8, Mancini 15, Pedicone 8. All.; Paludi.DON BOSCO LIVORNO: Bresinski 3, Lemmi 2, Marinari 5, Deliallisi 2, Susini, Lamperi 21, Casini 6, Preziuso 2, Pacitto 8, Tognoni 3, Garibotto 3, Regoli 6. All.: Di Manno.Arbitri: Cavallo e Filipovic di Siena.Parziali: 21-19; 39-34; 65-49.
CASTELFIORENTINO – Parte con il piede giusto la stagione di Serie C dell’Abc Solettificio Manetti, che al Pala Betti di Castelfiorentino schianta il Don Bosco Livorno grazie ad un cambio di passo decisivo nella ripresa dove costruisce l’allungo cruciale per poi gestire nel finale la gara e ottenere così la vittoria. Partenza sprint dei gialloblù valdelsani (15-6 a metà frazione), ma i labronici rispondono subito con un break di 0-9 che vale l’aggancio.
A questo punto la gara procede punto a punto fino all’intervallo lungo, quando il tabellone indica 39-34 dopo che la prima frazione si era chiuso sul 21-19 a favore dell’Abc.
Al rientro dagli spogliatoi, però, l’Abc Solettificio Manetti cambia decisamente passo con Berni che, dalla lunetta, firma la doppia cifra di vantaggio e Pedicone chiude un mini break di 9-0 che vale il 48-34 al 22’. Successivamente Landi e capitan Cantini allungano ancora fino al più 19 (59-40), che diventa più 16 al 30’ (65-49).
A questo punto della gara il Don Bosco accusa il colpo e la squadra di coach Paludi scappa definitivamente (78-56), con il classe 2008 Garbetti che mette la ciliegina sulla torta.
Si.Ci.
