Basket serie c. Posticipo ad alta quota a Castelnovo Monti Castelnovo Monti e Zola Predosa si affrontano nel match che chiude la 9ª di andata. Entrambe le squadre sono battistrada in un girone equilibrato, con gli appenninici che hanno dimostrato di poter vincere su qualsiasi campo e gli ospiti in gran forma con 5 vittorie consecutive.