Basket Serie C Prova di forza del Costone, Prato alza bandiera bianca

PRATO

72

COSTONE

86

PRATO: Manfredini, Artioli 12, Chiti, Magni 10, Staino ne, Berni 11, Pinelli, Casella 14, Salvadori 11, Pacini 14. All. Pinelli.

COSTONE: Brocco ne, Banchero 2, Tognazzi ne, Ceccarelli 3, Radchenko 14, Terrosi, Banchi 10, Zeneli 19, Piattelli ne, Ondo Mengue 9, Bruttini 14, Nasello 15. All. Tozzi.

Arbitri: Posarelli, Putaggio.

Parziali: 17-25, 37-37, 62-64.

PRATO – Dimostrazione di forza del Costone che si impone di autorità nello scontro al vertice di Prato per 86-72, portando a casa una vittoria convincente e che lancia ancora di più i gialloverdi in vetta alla classifica.

Un successo importante anche perché ottenuto di squadra e contro una diretta concorrente per la vittoria del campionato, al termine di in un match non semplice e intenso come pochi altri. Partita in cui però il Costone ha sempre condotto con pieno merito. Avvio subito di decisa matrice costoniana: le triple di Radchenko, Bruttini e Bacnchi, oltre che il facile lay-up di Zeneli su assist di Nasello, permettevano di inaugurare la gara con un 11-0 gialloverde. Dell’ex Mens Sana Casella il primo canestro pratese dopo 3 minuti di gara. Con il Costone che raggiungeva presto il bonus, Prato cercava di riavvicinarsi, ma la squadra di Tozzi era brava a tenere a distanza gli avversari fino al +8 di fine primo quarto. Nel secondo periodo i padroni di casa spezzavano il ritmo dell’attacco costoniano con la zona 3-2. Ma erano soprattutto i problemi coi falli (tra cui Nasello, 3 nel solo primo tempo) a zavorrare il Costone che si innervosiva, permettendo a Prato di impattare la partita a 3 minuti dall’intervallo lungo.

Nel terzo quarto succedeva un po’ di tutto: prima un allungo del Costone con i canestri di Banchi e Ondo Mengue, poi il rientro di Prato grazie alle triple di Salvadori. Nell’ultimo quarto era Prato che andava presto in bonus e il Costone riusciva nuovamente ad allungare fino al +9 con i canestri di Zeneli, Bruttini e Nasello. Quest’ultimo realizzava il gioco da 3 punti che portava all’espulsione per proteste di Salvadori. I tiri liberi che ne conseguivano lanciavano il Costone sul +13. Era il margine di sicurezza che serviva per andare in gestione negli ultimi 2 minuti di partita quando Prato non ne aveva più.

AF