Basket serie c. Quarto successo di fila per la Bmr

MAGIK PARMA

76

BMR BASKET 2000

81

MAGIK PARMA: Manzi 9, Marchetti 2, Kapllanaj ne, Malinverni, Gorreri 17, Montanari, Defant 14, Otero 23, Tognato, Sangermano ne, Ferrari 2, Lasagni 9. All. Olivieri.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Gaudenzi 4, Stellato ne, Alberione 21, Dias 12, Caroli 15, Paparella 1, Brogio 3, Martelli ne, Amadio 8, Lusetti 15, Pedrazzi 2, Maramotti ne. All. Baroni.

Arbitri: Santacroce e Pongiluppi di Modena.

Parziali: 22-20, 43-43, 64-61.

Quarto successo consecutivo per la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (12), che sbanca il campo dell’ostico Magik Parma (4) allungando nel finale e resta in corsa per le zone nobili della graduatoria: sono Alberione, Casoli e Lusetti a risultare protagonisti in terra parmense, mentre dall’altra parte non bastano i 23 punti di Otero, l’ultimo ad arrendersi.