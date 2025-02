Basket Serie C. Quinta sconfitta esterna di fila. Apl schiacciata da MilanoTre

A Gorgonzola i punti di scarto erano stati a 13, a Basiglio sono quasi triplicati. Contro MilanoTre la Galvi Lissone perde 93-66 e subisce la quinta sconfitta in trasferta di fila di questo complicato scampolo di stagione. Dopo i cambiamenti nell’estate del 2024 e un ringiovanimento sostanziale della squadra, arrivano le prime vere difficoltà per un roster composto da tre senior e un nutrito gruppo di Under 21. Trionfa la formazione di casa che già sul finire del primo quarto trova poca resistenza da parte dei brianzoli, segna 28 punti in 10 minuti e poi dilaga fino al definitivo +37. In doppia cifra vanno solo Magugliani (16) e l’ultimo arrivato Radice (11, foto)). Fortitudo e Basket Seregno entrambe sconfitte. Pesante il passivo per il quintetto di Ascenzo che lascia strada alla capolista Cerro Maggiore 94-62 (Boniolo 21, Chirico 11). Un poco più combattuta la gara del PalaSomaschini a Seregno ma padroni di casa sempre costretti a rincorrere su Settimo (62-71, Longoni 13, Pellizzoni 10).

Ro.San.