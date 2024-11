Basket serie C. Real Magnifico Pesaro insidia per i Baskérs

Insidiosa trasferta per i Baskérs Forlimpopoli, alle 18 alla Baia Flaminia di Pesaro per affrontare i padroni di casa del Real Magnifico. I pesaresi possono contare su un roster giovanissimo formato prevalentemente dal gruppo Under 19 Eccellenza della Vuelle Pesaro, che ha come punte di diamante l’esterno David Cormis (top scorer del girone con 19 punti a gara) e l’interessante lungo Francesco Stazi. I marchigiani sono reduci da due successi nelle ultime tre gare. I Baskérs cercano di restare in vetta alla classifica, appaiati a Santarcangelo, e allungare a nove partite la striscia vincente.