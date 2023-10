Basket Serie C regionale. Cmc pirotecnico . Ritmo e azione: strapazzato Cus Pisa

CM CARRARA

81

CUS PISA

57

CM CARRARA: Russo 5, Suriano 13, Fiaschi, Mancini 4, Tedeschi 19, De Angeli 5, Cirillo 5, Melegari 6, Pipolo 9, Nannetti, Sessa 3, Sequani 12. All. Bertieri.

CUS PISA: Fiorindi 5, Cosci, Colombini, Trapani, Ense 11, Corbic, Spagnolli 6, Siena 8, Mezzani 4, Carpitelli 14, Quarta 9. All. Forti.

Parziali: 19-18, 41-33, 58-43

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Volpi di Cecina

CARRARA – Fattore campo rispettato al palazzetto dove il Cmc strapazza il Cus Pisa con un +24. L’equilibrio dura 12 minuti, dopo l’inizio del secondo tempino dove il Cmc fa confusione e il Cus sembra più concreto, sono i biancocelesti a portarsi avanti (34-25 a -5.00) e poco dopo è +10, nonostante gli ospiti ricorrano al pressing a tutto campo. Nella terza frazione Cus Pisa prova a recuperare e in parte ci riesce (45-40 a -6.30) ma poi il Cmc difende coi denti, costringe gli avversari ai 24“, mentre entrambi gli attacchi non trovano il canestro fin quando i locali imprimono più spinta, gli ospiti perdono lucidità e all’ultimo intervallo è +15 (parziale terzo 17-10). Nella quarta frazione l’ultima reazione dei pisani che con un break di 2-8, da -17 salgono a -11, ma il Cmc si riprende: contro break di 10-0 e risultato in cassaforte (72-51 a -4.00). (nella foto il play guardia Marco Mancini)

ma.mu.