Basket Serie C regionale. Il Cmc espugna. Monsummano. Prima vittoria esterna Il Cmc Carrara vince la prima partita esterna della stagione, superando il Monsummano in una gara equilibrata decisa solo nel finale. Fiaschi, Suriano, Tedeschi e Russo segnano in doppia cifra, portando i biancocelesti al successo.