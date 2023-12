Basket Serie C regionale. Inizia male il ritorno. Ko in casa dell’ultima. Cmc, ma che combini?

Non è iniziato nel modo migliore il girone di ritorno del Cmc che, un po’ a sorpresa, ha perso in casa del fanalino di coda San Giovanni Valdarno, squadra che all’andata era stata battuta con un perentorio +21 e che nelle 11 partite di andata aveva racimolato solo 2 punti. A determinare la sconfitta è stato un secondo quarto devastante, fatto di pessime percentuali al tiro e di scarsa attenzione in difesa, con un parziale di 26-6 che la squadra di Lorenzo De Angeli (nella foto) non è più riuscita a recuperare. Eppure un primo quarto equilibrato non faceva presagire questo epilogo. E a recuperare quel meno 20 all’intervallo lungo non sono bastati neppure il terzo e il quarto tempino dove i biancocelesti hanno provato a riportarsi sotto con due parziali di 12-19, e ci sarebbero anche riusciti perchè più volte sono arrivati a –7 e –6, ma poi è mancato l’ultimo strappo per l’aggancio e il sorpasso, complici alcune imprecisioni. In classifica il Cmc resta ottavo, ma perde contatto con Agliana e Fides Livorno (entrambe vincenti), mentre in coda l’unico ad avanzare è proprio il San Giovanni.

Classifica: Mens Sana Siena, Pino Firenze e Sancat Firenze 16 punti; Pontedera e Don Bosco Livorno 14; Agliana e Fides Livorno 10; CM Carrara e Cus Pisa 8; Monsummano e San Giovanni Valdarno 4.

ma.mu.