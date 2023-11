Basket Serie C regionale. Mai avanti nel punteggio. Il Cmc si arrende in casa al Don Bosco Livorno

CM CARRARA

82

DON BOSCO LIVORNO

95

CM CARRARA: Russo 19, Suriano, Sequani 11, Fiaschi 7, Mancini 7, Tedeschi 10, De Angeli 2, Cirillo 2, Melegari 6, Pipolo 18 (Torre e Sessa n.e.). All. Bertieri.

DON BOSCO LIVORNO: Bandini, Baroni 10, Tartamella 21, Idone, Lamperi 11, Giachetti 9, Regoli 10, Spinelli 5, Crocetta 8, Deri 9, Di Sacco 6, Balestri 6. All. Barilla.

Arbitri: Giannini di Empoli e Vumbaca di Pisa.

Parziali: 21-36, 35-47; 60-74.

CARRARA – Seconda caduta interna per il Cmc che al palazzetto di Avenza cede al Don Bosco nella 10ª giornata della serie C regionale. Partita interminabile (durata due ore) giocata a ritmi molto alti ma con gli apuani che in difesa non reggono l’urto dei labronici, squadra ben impostata che in campo si trova a occhi chiusi, gioca di prima, libera sempre l’uomo al tiro e domina ai rimbalzi. Nella prima parte i biancocelesti appaiono mentalmente scarichi e rassegnati, faticano in attacco, sbagliano sotto canestro, non coprono dall’arco dei 6.75 e al primo intervallo è già meno 15. Nel secondo tempino si toccano i meno 19 (27-46) ma il Cmc ha il pregio di non arrendersi, stringe i denti e dopo l’intervallo lungo inizia il pressing a tutto campo. All’ultimo intervallo è ancora meno 14 ma gli sforzi del Cmc portano al meno 7 quando mancano 5’ al termine. Il divario non cambia fino al 37’ ma il Cmc non riesce a completare la rimonta e i labronici tagliano il traguardo allungando a più 13. Top scorer

ma.mu.