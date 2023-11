Basket Serie C regionale. Primo blitz in trasferta. E’ tornato il sorriso in casa del Cmc

E’ tornato a sorridere ed ha tolto lo zero dalla casella delle vittorie esterne, il Cmc, che nella trasferta di Monsummano (nona del campionato regionale di serie C) smuove nuovamente la classifica ma resta al posto numero sette, seppure appaiato alla Fides Livorno a quota 8 punti. I biancocelesti di coach Michele Bertieri hanno sofferto, sono andati sotto nel primo quarto con un meno 7, uno svantaggio non pesante, ma che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Ma Nannetti e compagni hanno reagito subito, aumentando la pressione in difesa, restando in scia, non mollando (meno 1 dopo mezz’ora) e dando la zampata vincente nel finale. Quattro hanno chiuso in doppia cifra: Tedeschi, Suriano, Russo e Giacomo Fiaschi (nella foto). E’ un successo esterno che fa punti e morale, ma che attende di essere confermato in test più impegnativi. Ricordiamo che Monsummano è ultimo con 2 punti insieme ad Agliana e Valdarno. Il successo del Cmc è comunque importante anche perché arriva dopo due sconfitte consecutive.

Classifica: Pino Firenze 14 punti; Mensa Sana, Pontedera e Don Bosco Livorno 12; Sancat Firenze 10; Fides Livorno e CM Carrara 8; Cus Pisa 6; Monsummano, Agliana e S.Giovanni Valdarno 2.

ma.mu.