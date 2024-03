Basket Serie C regionale. Troppe distrazioni,. Cmc asfaltato in casa da Altopascio Il CM Carrara subisce una pesante sconfitta contro l'Altopascio nella seconda fase del campionato regionale di C, con un divario di 15 punti. Tedeschi prova a trascinare la squadra ma la difesa cede troppo dall'arco dei 6.75, portando gli ospiti alla vittoria.