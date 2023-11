Basket, serie C rosa. Gea sconfitta con onore contro il Sei Versilia

La Gea Basketball esce con l’onore delle armi dal testa-coda di serie C femminile contro il Sei Versilia Viareggio (58-42). Le ragazze di Luca Faragli sono state attaccate alla capolista per tutto il primo quarto, nel quale hanno messo in mostra una buona difesa. Un canestro da tre punti ha mandato all’intervallo lungo le biancorosse sotto di sette punti. A inizio terzo le viareggine hanno firmato un break, con tre bombe consecutive, due di Frosali e una di Lorenzi, che hanno permesso alle ospiti di arrivare quasi a venti punti di margine. Molto equilibrato l’ultimo periodo con le grossetane stanchissime, che hanno messo tutto quello che avevano.