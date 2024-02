Basket serie C: sabato inizia la seconda fase del campionato. Union, novità nell’organico: via Saccenti, arriva Agnoloni

Otto partite in meno di un mese. Otto partite che valgono una stagione. Da sabato parte la seconda fase del campionato di serie C maschile, quella che può valere la salvezza per la Union Basket Prato targata Sim Tel. Sette squadre ai nastri di partenza, quattro provenienti dal girone B, Don Boasco Livorno, Sinergy Basket, Centro Minibasket Carrara e Juve Pontedera Pallacanestro e due oltre a Prato dal girone A, quello appunto dove i pratesi hanno giocato la prima fase, cioè Valdisieve e Altopascio. L’Union si porterà dietro i punti conquistati nella prima fase contro le squadre inserite nel suo girone, che quindi non riaffronterà, mentre dovrà giocare 8 partite di fuoco (andata e ritorno) contro quelle provenienti dal girone B. Al termine della seconda fase, le prime tre classificate saranno salve, mentre le altre per rimanere in serie C dovranno passare dai play out. Nel frattempo, per quanto riguarda l’organico, da segnalare la partenza di Gianluca Saccenti. Al suo posto è arrivato a disposizione della prima squadra Mirko Agnoloni, classe ’98, giocatore capace di ricoprire più ruoli proveniente da Quarrata, dove ha esordito in serie B e dove era stato protagonista di un ottimo inizio di stagione in serie C Gold nell’annata 2021-2022, prima di due brutti infortuni al ginocchio che ne hanno compromesso il rendimento. "Sono molto contento di unirmi alla Union Basket – ha commentato il nuovo arrivato -. Farò del mio meglio per dare una mano giorno dopo giorno, specie in questa seconda fase decisiva della stagione".

L. M.