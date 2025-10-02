Basket serie C. San Marino pronto al debutto a Fossombrone

È la settimana dell’esordio e la Pallacanestro Titano di coach Stefano Rossini sta lavorando per partire nella maniera migliore. La prima palla a due verrà alzata domenica 5 a Fossombrone alle 18, nella tana di una Bartoli Mechanics che rimane una delle squadre più accreditate del girone.

Il raggruppamento a 11, con turni di riposo alternati, non sembra proporre formazioni ingiocabili come Forlimpopoli l’anno scorso e per la vetta ci sarà battaglia. In questa lotta vogliono entrare anche i Titans, l’anno scorso rimasti fuori dai playoff e questa volta con ambizioni diverse. Il gruppo è più profondo e qualitativo, con un big come Pietro Ugolini tornato nella terra natale dopo le esperienze in categorie superiore.

Con lui e Fusco, ma anche con Felici in mezzo, centimetri, talento e versatilità non mancheranno nelle posizioni di 3, 4 e 5 dei biancazzurri. Dietro, nel reparto guardie, il confermatissimo capitano Macina assieme, probabilmente, a Tommaso Lombardi, play l’anno scorso a Santarcangelo. Poi il confermato Bomba e i nuovi arrivi Amati, Romagnoli e Dragomanni, con gli under Gasperoni, San Martini e Pagliarani a chiudere il gruppo dei dodici.

San Marino punta alle parti nobili della classifica ed è consapevole che la formula è rimasta la stessa: nessuna promossa direttamente, otto ai playoff e la vincente a giocarsi tre promozioni in un concentramento a quattro con squadre di altre zone geografiche. Jesi, Santarcangelo, Porto Sant’Elpidio, Montegranaro, Osimo, Urbania, Fossombrone: in alto è lotta serrata.