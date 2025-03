Basket serie c. Santarcangelo aspetta Ancona. Test duro per i titani

L’impegno è quello più semplice di tutto l’anno, almeno stando alla classifica. La Dulca Santarcangelo torna al PalaSgr e trova Ancona, l’unica squadra di tutto il girone marchigiano di C ancora a secco di vittorie. 19 successi e 2 sconfitte per gli Angels, 0-21 per la Stamura: il divario c’è, è evidente ed è stato manifestato durante tutto l’anno. Il pericolo, forse l’unico, è quello di non entrare mentalmente nel match, ma la Dulca in questo senso ha sempre dato ampie rassicurazioni.

Di ben altra difficoltà la gara della Pallacanestro Titano. La squadra di coach Rossini viaggerà domani verso Porto Sant’Elpidio, dove alle 18 affronterà uno dei gruppi più esperti del girone (ore 18, arbitri Gregori di Vallefoglia e Casavecchia di Cesena). I marchigiani, attualmente quinti, hanno forse raccolto meno di quanto preventivato, ma il livello di talento rimane piuttosto alto, soprattutto con Boffini e Fabi. Mancano cinque giornate al termine della regular season e i Titans rimangono a -2 dai playoff.