Basket serie C. Santarcangelo comincia con Osimo. I Titans vanno a Fossombrone

Il gran ballo del girone L di serie C comincia oggi e le pretendenti al trono di Forlimpopoli sono tante. Non sembrano palesarsi corazzate all’orizzonte e la visione di parecchie società è che le parti alte della classifica possano essere un obbiettivo raggiungibile. Di questa idea sono anche Santarcangelo e San Marino, che cominciano con squadre rinnovate: gli Angels più giovani e con l’intrigante coppia Ronci-Ruggeri al debutto col basket senior. I Titans più lunghi del passato e con una rotazione più talentuosa, a partire dal ritorno di Pietro Ugolini.

Oggi la giornata, al PalaSgr di Santarcangelo, comincia alle 18 con la presentazione di minibasket e settore giovanile. Poi, alle 21, palla a due del match con la Robur Osimo (arbitri Bastianelli e Romanella di Pesaro). La squadra marchigiana, si presenta con un roster giovane ma rinforzato con uno dei giocatori più d’impatto della categoria, il play Federico Savelli, reduce da un’annata da 15 punti di media a Montegranaro. In casa Angels è ancora lontano dal rientro Eugenio Rivali, ma saranno al loro posto i vari Vandi, Saltykov, Broglia, Gardini e Macaru, oltre alla truppa di giovani di coach Tassinari.

Domani cominciano anche i Titans, che al debutto sono attesi a un test complicato come quello di Fossombrone (ore 18, arbitrano Di Lello e Giorgi). La squadra di casa, già una contender per le prime posizioni nello scorso campionato, ha confermato gran parte del roster aggiungendo Nedeljko Vucenovic, ala forte croata di 24 anni. Per la Pallacanestro Titano di Stefano Rossini subito un test impegnativo in avvio di stagione.