Basket serie C. Santarcangelo e Titani, è l’ora del derby

È un derby atteso e sentito, quello di stasera del PalaSgr. Alle 21, con direzione di gara di Boldrini di Fabriano e Crosta di Recanati, Santarcangelo e San Marino si affrontano alla ricerca di obiettivi differenti di classifica. Gli Angels restano comodamente secondi dietro all’imbattuta Forlimpopoli nonostante l’ultimo ko a Porto Sant’Elpidio, mentre i Titans vogliono evitare a tutti i costi la zona pericolosa, magari entrando tra le prime otto, quindi nei playoff. È la terza di ritorno e i calcoli sono ancora lontani, perché mancano 11 giornate al termine della regular season. All’andata, ad Acquaviva, finì con la squadra di Serra a mettere il turbo nel secondo tempo (66-78) col solito contributo in attacco di Saltykov (nella foto).

In casa Angels sarà fondamentale capire se potrà essere della partita Eugenio Rivali, non entrato nelle ultime due per gli acciacchi di fine andata ma sempre punto di riferimento imprescindibile. I clementini hanno il secondo attacco del girone con 79.2 punti segnati di media, mentre quello dei sammarinesi è l’ultimo (63.5). In difesa, invece, le due squadre viaggiano su numeri simili: 68.3 subiti Santarcangelo, 69.2 San Marino. É il ‘Dulca match’, con biglietto a 5 euro per tutti, anche gli abbonati Angels.

La classifica del girone M di serie C dopo la seconda di ritorno: Forlimpopoli 30; Santarcangelo 26; Fossombrone 24; Porto Sant’Elpidio e Urbania 20; Pisaurum, Montegranaro, Jesi e Osimo 14; Pall. Titano 12; Guelfo e Falconara 8; Real Pesaro 6; Ancona 0.